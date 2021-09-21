قديورة يغادر كأس الرابطة بعد هزيمة فريقه بركلات الترجيح

غادر اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة كأس الرابطة من الدور الثالث بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام نادي ساوثهامبتون بملعب “برامول لين”.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد إنتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 حيث إفتتح شيفيلد يونايتد التهديف عن طريق لاعبه إيندا ستيفينز في الدقيقة 8 من عمر المباراة، وبدأ ساوثهامبتون في العودة للمباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب إبراهيما ديالو في الدقيقة 23، وفرض فريق ساوثهامبتون سيطرته على شيفيلد، وإستطاع أن يسجل الهدف الثاني عن طريق محمد ساليسو في الدقيقة 53، ثم رد أوليفر مكبورتي بهدف التعادل لصالح شيفيلد يونايتد، لتصبح النتيجة 2-2، في الدقيقة 66.

وذهبت المباراة إلي ركلات الترجيح حيث حسم ساوثهامبتون اللقاء لصالحه بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بركلات الترجيح 4-2.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb