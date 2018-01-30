قديورة يقترب من العودة لفريقه الأسبق

تحصل الدولي الجزائري، عدلان قديورة على مُقترح رسمي من طرف ناديه السابق “نوتيغهام فوريست” الساعي لإسترجاعه خلال ساعات الميركاتو الأخيرة.

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية لرغبة “الدبابة” في الرحيل عن صفوف فريقه الحالي “ميدلزبره” كونه لايلعب معه سوى نادرا هذا الموسم.

وأوضحت نفس المصادر، بأن متوسط الميدان المُخضرم يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع “الريدز” الذين منحوه ضمانات مادية ورياضية مُقنعة.

وعاش صاحب القذفات الصاروخية، أفضل أيامه الكروية في إنجلترا عندما كان ينشط في قلعة “السيتي غراوند” من 2011 الى 2014.