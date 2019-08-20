قديورة يكشف دور بلماضي في إنتقاله الى قطر

أوضح الدولي الجزائري عدلان قديورة بأن الناخب الوطني جمال بلماضي، نصحه بالإنتقال الى الدوري القطري، وعلى وجه التحديد الى الغرافة.

وأكد الدبابة بأن الرجل الأول في الخضر علم برغبته في الإنتقال الى “دوري النجوم”، ولم يعارض الفكرة بل حمسه لتجسيدها.

وتأتي هذه التصريحات من متوسط الميدان، لتؤكد بأنه سيتحصل على الفُرصة من جديد رفقة الخضر، خاصة وأنه لا ينوي الإعتزال.

وكان الكثيرون يعتقدون بأن صاحب مقولة “تيري برك”، سيُعلق الحذاء دوليا خاصة وأنه بلغ العام الـ33 من عمره.

وقدم النجم السابق لنوتينغهام فوريست عروضا رائعة خلال الكان الأخيرة، فاجأ بها كل المُتابعين، ليُساهم في تتويج الخضر باللقب الغالي.