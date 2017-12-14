قديورة يكشف سبب تواجده في قطر

كشف الدولي الجزائري، عدلان قديورة، بأنه كان يُعاني إصابة مُعقدة على مستوى باطن الركبة، مما أجبره على السفر لقطر للعلاج.

وصرح “الدبابة” لقناة “بي إن سبورتس” :”أنا مُتعود على التواجد باستمرار في الدوحة للإستفادة من الخدمات التي تُوفرها مصحة أسبيطار”.

وأضاف :”لقد خضعت خلال الأيام الماضية، لبرنامج تقوية عضلات من أعلى مُستوى، وتخلصت أخيرا من المُشكل الذي كنت أعاني منه”.

وفي الأخير، أكد صاحب القذفات الصاروخية، استعداده للتحديات القادمة، والتي سيكون أولها التوقيع مع فريق جديد، خلال الميركاتو الشتوي الداخل.