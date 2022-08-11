قديورة يكشف سر العلاقة الوطيدة بين محرز وغوارديولا
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف لاعب المنتخب الوطني، عدلان قديورة، عن سر العلاقة الوطيدة التي تربط زميله رياض محرز مع مدربه بالمان سيتي، بيب غوارديولا.
وصرح عدلان قديورة لموقع “تالك سبور” البريطاني، أمس الأربعاء:”محرز إنه من أفضل اللاعبين في العالم”.
وأضاف قديورة:”الموسم الماضي كان رائع لرياض. لم يتحدث الناس عنه مثلما كان يجب أن يكون، كذلك بسبب وجود صلاح ودي بروين وماني بالطبع، لكنه كان هداف مانشستر سيتي”.
وتابع المتحدث:”أعتقد أنه يتمتع بجودة لا يمتلكها الكثيرون، عندما يحصل على الكرة ، لا يشعر بالتوتر أو القلق خاصة في المباريات الكبيرة”.
وأردف ذات المتحدث:” محرز تحسن بقيادة غوارديولا، محرز يحب بيب وهو كذلك، رياض يعتبره أحد أفضل المدربين الذين تعامل معهم”.
كما أضاف:”محرز يعتبر غوارديولا أفضل مدرب تعامل معه في مسيرته الكروية”.
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