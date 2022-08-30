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الرياضة

قديورة يكشف سر تأقلمه السريع مع الدحيل

بقلم كريم تيغرمت
قديورة يكشف سر تأقلمه السريع مع الدحيل
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كشف عدلان قديورة، العوامل التي ساعدته على التأقلم سريعا مع نادي الدحيل، كما تحدث عن المباراتهم المقبلة أمام نادي العربي.

وصرح قديورة، خلال الندوة الصحفية لفريقه: “ما أسهم في تأقلمي سريعا في الدحيل، هو الترجيب الذي لقيته من الإدارة واللاعبين، ومشجعي الفريق”.

كما أضاف: “بالإضافة لكل ذلك، تجربتي السابقة في الدوري القطري، هي الأخرى ساهمت في تأقلمي”.

وبخصوص مباراتهم المقبلة أمام متصدر الدوري، نادي العربي، قال قديورة: “نحن امام تحد جديد أمام متصدر الدوري، وسنكبق خطة المدرب لايقاف خطورة فريق العربي”.

رابط دائم : https://nhar.tv/EfgoV
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