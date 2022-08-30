قديورة يكشف سر تأقلمه السريع مع الدحيل
بقلم كريم تيغرمت
كشف عدلان قديورة، العوامل التي ساعدته على التأقلم سريعا مع نادي الدحيل، كما تحدث عن المباراتهم المقبلة أمام نادي العربي.
وصرح قديورة، خلال الندوة الصحفية لفريقه: “ما أسهم في تأقلمي سريعا في الدحيل، هو الترجيب الذي لقيته من الإدارة واللاعبين، ومشجعي الفريق”.
كما أضاف: “بالإضافة لكل ذلك، تجربتي السابقة في الدوري القطري، هي الأخرى ساهمت في تأقلمي”.
وبخصوص مباراتهم المقبلة أمام متصدر الدوري، نادي العربي، قال قديورة: “نحن امام تحد جديد أمام متصدر الدوري، وسنكبق خطة المدرب لايقاف خطورة فريق العربي”.
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