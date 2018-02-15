قديورة يكشف “محبوبته” في “الفلنتاين”!!

سخر الدولي الجزائري، عدلان قديورة بطريقته الخاصة من المُحتفلين بـ”عيد الحُب” وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وغرّد “الدبابة” :” i have a date tonigh” والتي تعني :”لدي موعد الليلة” ولكنه مقصوده كان مُغايرا على طول الخط.

وأرفق صاحب القذفات الصاروخية تغريدته بصورة “تمرة” كونها تُكتب أيضا “date” باللغة الإنجليزية، مؤكد بأنه يُحب هذه الفاكهة ويعشق أكلها.

ولقي اللاعب العائد “نوتينغهام فوريست” تفاعلا كبيرا بفضل خفة روحه وتفاعله مع الحدث بطريقة فُكاهية مع مُحبيه الجزائريين منهم والبريطانيين.