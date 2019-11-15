قديورة يمنح لقبا جديدا لبلعمري

الرياضة
  • -
  • 0
قديورة يمنح لقبا جديدا لبلعمري
بقلم كريم.تيغرمت

ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، صباح اليوم الجمعة، رفقة زميله في المنتخب الوطني جمال بلعمري، قبل شد الرحال إلى بوتسوانا.

ونشر عدلان قديورة، اليوم الجمعة، صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تجمعه رفقة زميله في الخضر، جمال بلعمري.

وأرفق “الدبابة”، هذه الصورة بتعليق، كشف من خلاله عن التسمية الجديدة التي منحها لبلعمري، أين كتب “مع الكولونيل.. بوتسوانا بسم الله”.

وظهر لاعبا الخضر بمعنويات في السحاب، بالنظر لمساهمتهما في الفوز العريض الذي حققه المنتخب أمس الخميس، أمام زامبيا بـ5-0، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2021.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726869

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com