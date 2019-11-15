قديورة يمنح لقبا جديدا لبلعمري

ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، صباح اليوم الجمعة، رفقة زميله في المنتخب الوطني جمال بلعمري، قبل شد الرحال إلى بوتسوانا.

ونشر عدلان قديورة، اليوم الجمعة، صورة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تجمعه رفقة زميله في الخضر، جمال بلعمري.

وأرفق “الدبابة”، هذه الصورة بتعليق، كشف من خلاله عن التسمية الجديدة التي منحها لبلعمري، أين كتب “مع الكولونيل.. بوتسوانا بسم الله”.

وظهر لاعبا الخضر بمعنويات في السحاب، بالنظر لمساهمتهما في الفوز العريض الذي حققه المنتخب أمس الخميس، أمام زامبيا بـ5-0، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2021.