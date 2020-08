قديورة ينجح في تكهنه بنتيجة البياسجي ولابزيج

وكان قديورة، قد تكهن قبل بداية هذه المواجهة بفوز النادي الباريسي، بنتيجة 3-0، ونشر ذلك عبر حسابه الخاص على تويتر.

وبعد نهاية هذه المواجهة، عاد الدولي الجزائري، لنشر تغريدة جديد، ذكّر من خلالها متابعيه، بتكهنه حول نتيجة هذه المباراة.

يذك أن نادي باريس سان جيرمان، فاز أمس الثلاثاء، على نادي لابزيج بنتيجة 3-0، وضمن بذلك بلوغه نهائي رابطة أبطال أوروبا.

Big game tonight 💙❤️ @PSG_inside 3 – 0 @DieRotenBullen for me 💥👊🏽

What’s your pronostic? 👇🏽👇🏽#ComeOnPSG #choupoforever #RBLPSG #ChampionsLeague

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) August 18, 2020