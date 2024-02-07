قديورة ينظم دورة كروية ودية لفائدة شقيقه الفقيد أرسلان

أعلن الدوالي الجزائري الأسبق عدلان قديورة، اليوم الأربعاء، عن تنظيمه لدورة كروية ودية، بفرنسا، يوم 9 مارس المقبل.

ونشر قديورة، اعلان عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، كشف من خلاله عن تنظيم هذه الدورة الكروية، لفائدة شقيقه الفقيد أرسلان.

كما كشف الدولي الجزائري الأسبق، عن برنامج هذه الدورة، والتي ستكون المشاركة فيها مقابل 20 أورو، وستذهب المداخيل لبناء بئر، ترحما على شقيقه أرسلان.

يذكر أن عدلان قديورة، فقد شقيقه الأصغر أرسلان، اللاعب السابق لنادي بروج مولون الفرنسي، شهر جانفي الماضي، في حادث مرور أليم.