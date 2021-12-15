قديورة ينهي علاجه بقطر ويقترب من العودة لشفيلد

أنهى الدولي الجزائري عدلان قديورة، علاجه بمركز أسبيطار القطري، من الإصابة التي كان يعاني منها، ليعود لناديه شفيليد يونايتد الإنجليزي.

وأعلن مركز أسبيطار القطري، عبر حسابه الرسمي، عن انهاء قديورة، لبرنامجه العلاجي، ليعود إلى ناديه شفيلد.

كما تعتبر الفترة التي أنهى فيها الدولي الجزائري علاجه، جد مبكرة، مقارنة بما كان متوقعا له في وقت سابق.

يذكر أن عدلان قديورة، كان يعاني من إصابة على مستوى كاحل القدم، شهر نوفمبر الماضي، رفقة ناديه شفيلد.