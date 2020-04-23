قديورة يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

هنأ الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نادي الغرافة القطري، الأمة الإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان، مبديا أمله في تجاوز الوضع الصحي الحالي.

ونشر عدلان قديورة، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابة الخاص على “تويتر”، تغريدة بهذه المناسبة الدينية، جاء فيها.

“أتمنى رمضان مبارك لجميع المسلمين، وأن يحل السلام على الجميع، بغض النظر عن المكان الذي جئتم منه”.

وأضاف قديورة: “آمل أن تحمل لنا هذه الظروف الصعبة شيء أفضل مستقبلا، وهذا يعتمد على كيفية اتخاذنا القرارات، بتحويل هذه الصعوبة إلى شيء أفضل، من خلال نشر المزيد من التضامن”.