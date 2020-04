قديورة يهنئ الأمة الإسلامية بحلول رمضان

ونشر عدلان قديورة، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابة الخاص على “تويتر”، تغريدة بهذه المناسبة الدينية، جاء فيها.

“أتمنى رمضان مبارك لجميع المسلمين، وأن يحل السلام على الجميع، بغض النظر عن المكان الذي جئتم منه”.

وأضاف قديورة: “آمل أن تحمل لنا هذه الظروف الصعبة شيء أفضل مستقبلا، وهذا يعتمد على كيفية اتخاذنا القرارات، بتحويل هذه الصعوبة إلى شيء أفضل، من خلال نشر المزيد من التضامن”.

I wish a ramadan mubarak for all muslims, and may peace be upon everyone, no matter where you’re from. I hope this challeging time will bring something better. It depends also on how we decide to turn this difficulty into something better, spread more solidarity 🤲🏽🙏🏾😘😊❤️✨🌙 pic.twitter.com/hY17jBDgQX

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) April 23, 2020