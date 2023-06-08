قديورة يهنئ بن رحمة بلقب الدوري الأوروبي

حرص الدولي الجزائري عدلان قديورة، على تهنئة مواطنه سعيد بن رحمة، عقب تتويجه بلقب دوري المؤتمرات رفقة ناديه ويست هام.

ونشر قديورة، أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة لبن رحمة، خلال رفقه الكأس.

كما علق “الدبابة” هذه الصورة، بعارة تهنئة لنجم ويست هام، كتيب فيها “مبروك لك”، وأرفقها بعلم الجزائر.

يذكر أن سعيد بن رحمة، قاد ناديه ويست هام للتويج بلقب دوري المؤتمرات، من خلال مساهمته بهدف، في الفوز المحقق على حساب فيورنتينا بهدفين لهدف.