قديورة يهنئ سهيلة معلم بعيد ميلادها الـ34

هنأ اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة الممثلة الجزائرية سهيلة معلم بعيد ميلادها الــ34 المصادف لـ13 جوان من كل عام، من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام.

وسبق للمثلة الجزائرية سهيلة معلم وأن كشفت أنه تربطها علاقة قرابة مع اللاعب الجزائري عدلان قديورة، بعدما تنقلت إلى القاهرة سنة 2019 لتشجيع الخضر لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكان عدلان قديورة قد تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء خلال المباراة الودية التي فاز بها الخضر بنتيجة 2-0 أمام منتخب تونس يوم الجمعة الماضي وإكتفائه بالمشاركة خلال بضعة دقائق فقط.