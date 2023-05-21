قديورة يهنئ نوثينغهام فوريست
بقلم كريم تيغرمت
عبّر الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن سعادته بضمان ناديه السابق نوثينغهام فوريست الإنجليزي، بقائه في البريمرليغ.
ونشر قديورة، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: عقب فوز نوثينغهام، أمس السبت أمام أرسنال. بهدف نظيف، قال فيها: “من الرائع رؤية نوثينغهام، يضمن بقائه في البريمرليغ”.
كما أضاف “الدبابة”: “ضمان نوثينغهام، للبقاء، جد مستحق، وحان الوقت للتفكير في الموسم المقبل”.
يذكر أن عدلان قديورة، تقمص ألوان نوثينغهام فوريست، في مناسبتين، وكان ذلك موسم 2012-2013، قبل أن يعود إليهم مجددا موسم 2018-2019.
Great to see @NFFC staying up in the @premierleague
They totally deserve it and roll on to the next season 👏👏 #COYR 🔴⚪️
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) May 20, 2023
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