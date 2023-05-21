قديورة يهنئ نوثينغهام فوريست

عبّر الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن سعادته بضمان ناديه السابق نوثينغهام فوريست الإنجليزي، بقائه في البريمرليغ.

ونشر قديورة، تغريدة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: عقب فوز نوثينغهام، أمس السبت أمام أرسنال. بهدف نظيف، قال فيها: “من الرائع رؤية نوثينغهام، يضمن بقائه في البريمرليغ”.

كما أضاف “الدبابة”: “ضمان نوثينغهام، للبقاء، جد مستحق، وحان الوقت للتفكير في الموسم المقبل”.

يذكر أن عدلان قديورة، تقمص ألوان نوثينغهام فوريست، في مناسبتين، وكان ذلك موسم 2012-2013، قبل أن يعود إليهم مجددا موسم 2018-2019.