قديورة يواصل مساندته لإيناس إيبو

جدد الدولي الجزائري عدلان قديورة، اليوم الأحد، لاعب نادي الغرافة القطري، دعمه لمواطنته بطلة التنس إيناس إيبو.

ونشر قديورة، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، حوار أجرته صحيفة “جورنال دو ديمونش” الفرنسية، مع البطلة إيناس إيبو.

وأرفق الدولي الجزائري، هذا الحوار، بعنوان اقتبسه من تصريحات، نجمة التنس الجزائرية، أين قالت، “أتمنى أن يكون لي الحق في معرفة قيمتي الحقيقية”.

يذكر أن عدلان قديورة، كان أول الداعمين للبطلة الجزائرية إيناس إيبو، الطامحة للحصول على فرصة في المستوى العالمي، لإثبات موهبتها.