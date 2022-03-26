قديورة يوجه رسالة خاصة لأنصار المنتخب الوطني

وجّه الدولي الجزائري عدلان قديورة، رسالة شكر لجماهير المنتخب الوطني، كما ضرب لهم موعدا جديدا بملعب “مصطفى تشاكر”.

ونشر قديورة تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: قال فيها: “أتمنى عودة ميمونة لأنصارنا الذين تنقلوا إلى الكاميرون”.

كما أضاف “الدبابة”: “وبالنسبة لبقية جماهيرنا، ننتظركم بقوة بملعب البليدة”، في إشارة منه لمباراة العودة أمام الكاميرون.

وأرفق عدلان قديورة هذه التغريدة، بصورتين لكل من جماهير الخضر في ملعب “جابوما”، واحتفالية إسلام سليماني، بهدفه في شباك الكاميرون.