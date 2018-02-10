قديورة يُخيب الأمال ويسقط في ثاني ظهور مع نوتينغهام فورست

إنهزم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” رفقة ناديه “نوتينغهام فورست” أمسية اليوم السبت ضد الضيف “هال سيتي” بهدفين دون رد.

في الأسبوع 31 من “الشامبيون شيب”، وشارك “الدبابة” أساسيا في لقاء اليوم للمرة الثانية على التوالي بعد عودته لفريقه الجديد القديم.

في هذا الميركاتو الشتوي قادما من فريق ميدلسبره لكنه لم يُقدم أداءا كبيرا ليقوم مُدرب نوتينغهام فورست “أيتور كارانكا” بإخراجه.

في الدقيقة 77 وإدخال مكانه اللاعب الإنجليزي “لولي”، وتعتبر هزيمة اليوم الثانية على التوالي أيضا لزملاء قديورة بعد هزيمة فولهام.