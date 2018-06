قديورة يُرحب بسوداني في نوتينغهام فورست

ونشر الدبابة صورة تجمعه بزميله الجديد بملعب بطل أوروبا السابق على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”أُرحب ترحيبا كبيرا بسوداني.. لاعب بإمكانيات كبيرة.. مُحارب داخل أرضية الميدان وشخص مُذهل خارج الملعب”.

“مرحبا بك ثانية أخي في مدينة نوتينغهام الذي سيستقبلك سُكانها الطيبون بحفاوة وستتأقلم بسُرعة”.

A warm welcome 2my Algerian #teamate &very talented player. A fantastic lad in life & a great soldier on the pitch.Welcome 2this beautiful city bro.Their lovely people will make u feel home quickly and u’re intergrating a strong side. U’ll play @ the #WorldFamouscityground! #nffc pic.twitter.com/amovu79HkZ

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) June 29, 2018