قديورة يُرحب بسوداني في نوتينغهام فورست

رحب اللاعب الجزائري عدلان قديورة بمواطنه هلال العربي سوداني الذي إلتحق رسميا أمسية اليوم الجمعة بفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي.

ونشر الدبابة صورة تجمعه بزميله الجديد بملعب بطل أوروبا السابق على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفقها بعبارة:”أُرحب ترحيبا كبيرا بسوداني.. لاعب بإمكانيات كبيرة.. مُحارب داخل أرضية الميدان وشخص مُذهل خارج الملعب”.

“مرحبا بك ثانية أخي في مدينة نوتينغهام الذي سيستقبلك سُكانها الطيبون بحفاوة وستتأقلم بسُرعة”.