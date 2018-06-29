قديورة يُرحب بسوداني في نوتينغهام فورست

رحب اللاعب الجزائري عدلان قديورة بمواطنه هلال العربي سوداني الذي إلتحق رسميا أمسية اليوم الجمعة بفريق نوتينغهام فورست الإنجليزي.
ونشر الدبابة صورة تجمعه بزميله الجديد بملعب بطل أوروبا السابق على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.
وأرفقها بعبارة:”أُرحب ترحيبا كبيرا بسوداني.. لاعب بإمكانيات كبيرة.. مُحارب داخل أرضية الميدان وشخص مُذهل خارج الملعب”.
“مرحبا بك ثانية أخي في مدينة نوتينغهام الذي سيستقبلك سُكانها الطيبون بحفاوة وستتأقلم بسُرعة”.
A warm welcome 2my Algerian #teamate &very talented player. A fantastic lad in life & a great soldier on the pitch.Welcome 2this beautiful city bro.Their lovely people will make u feel home quickly and u’re intergrating a strong side. U’ll play @ the #WorldFamouscityground! #nffc pic.twitter.com/amovu79HkZ
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) June 29, 2018
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