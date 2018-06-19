“قديورة” يُشيد بأنصار المنتخب الياباني ويصفهم بالمُتحضرين

أشاد النجم الدولي الجزائري عدلان قديورة لاعب نوتينغهام فورست الإنجليزي بخرجة أنصار المنتخب الياباني في لقاء منتخب كولومبيا أمسية اليوم الثلاثاء.

وقام أنصار الساموراي بتنظيف المدرجات الخاصة بهم بعد نهاية المُباراة بفوز منتخبهم بثنائية لهدف وحيد في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال روسيا.

ونشر الدبابة الفيديو الخاص بعملية التنظيف على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وأرفقه بعبارة “الأدب”.