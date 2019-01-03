قديورة يُشيد بـ “أولاد البهجة”

الرياضة
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قديورة يُشيد بـ “أولاد البهجة”
بقلم أمير بهلول

قام لاعب المنتخب الوطني عدلان قديورة بتحية أنصار إتحاد العاصمة بعد “التيفو” الذي رفعوه في مباراة “إتحاد بلعباس” لحساب الدور 16 في كأس الجمهورية.

ونشر قديورة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “عمو ناصر شاهد الصور ويبلغكم تحياته الكبيرة.. الرجال، فورزا لياسما”.

يذكر أن “أولاد البهجة” قاموا برفع تيفو كبير مع صورة “ناصر قديورة” والد اللاعب “عدلان” الذي كان يشغل منصب مهاجم مع سوسطارة وقاد الفريق لتحقيق أول ألقابه في كأس الجمهورية.


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