قديورة يُضيع رسميا فرصة العودة للخضر قبل “الكان”

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي عن اجراء النجم الدولي الجزائري عدلان قديورة لعملية جراحية ناجحة.

العملية الجراحية التي اجراها متوسط ميدان الخضر على مستوى الكاحل ستُغيبه لمدة 8 أسابيع كاملة.

وحسب النادي الناشط في الشامبيون شيب فإن “الدبابة” كما يُلقب سيعود للتدريبات خلال شهر جانفي من سنة 2022.

وبهذا سيُضيع قديورة رسميا فرصة المُشاركة في كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2022.

ويُذكر أن قديورة لم يُستدعى للمُنتخب الوطني الجزائري منذ مدة طويلة بعد فسخ عقده مع الغرافة القطري بنهاية الموسم الماضي.