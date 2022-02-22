قديورة يُغادر أرض الوطن ويطرح التساؤلات حول التحاقه بالحمراوة !

غادر اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي الجزائري، عدلان قديورة، مدينة وهران متجها إلى فرنسا.

وتأتي خرجة لاعب فريق شيفيلد يونايتد الانجليزي السابق لتطرح العديد من علامات الاستفهام.

وكان “الدبابة” قد التحق يوم السبت بمدينة وهران من أجل ترسيم التحاقه بنادي مولودية وهران.

وبنسبة كبيرة لن يعود بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019 إلى الجزائر لتسقط صفقة التحاقه بالحمراوة في الماء.

كما قاطع اليوم الثلاثاء لاعبو مولودية وهران التدريبات بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم العالقة.