قديورة يُقدم خدمة للجزائر لخطف براهيمي “الصغير”!

قدم نجم المنتخب الوطني “عدلان قديورة” خدمة للجزائر في إطار سعيها لخطف النجم الصاعد “بلال براهيمي”، المنتقل حديثا لـ”رامس”.

وأوضح صاحب الـ18 عاما والذي كان يحمل ألوان “ميدلزبره” خلال السنوات الماضية، بأنه كان يمتلك علاقة أخوية مع “الدبابة”.

وصرّح قائلا :”لقد كان يُرافقني دائما بنصائحه، لقد كان بمثابة أخ بالنسبة لي وأشكره على كل هذا”.

ويأمل جميع المُتابعين أن تكون العلاقة الوطيدة بين هذا اللاعب والدبابة، من السُبل التي ستُسهل خطفه من طرف “الفاف” مُستقبلا.

يُذكر بأن متوسط الميدان يُصنف من أبرز الأسماء المُرشحة لتحقيق مشوار كبير، ويحمل ألوان المنتخب الفرنسي في أصنافه الشابة.

ويمتلك براهيمي أصولا جزائرية ومن المُفترض أن تتحرك إدارة خير الدين زطشي لضمه لـ”الخضر” أو فئاتهم الصغرى في القريب العاجل.