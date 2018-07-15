قديورة يُهنئ الديوك ويتحسر على غياب الخضر عن المونديال

هنأ النجم الدولي الجزائري ولاعب نوتينغهام فورست الإنجليزي عدلان قديورة المنتخب الفرنسي بعد تتويجه بلقب مونديال روسيا 2018.

ونشر “الدبابة” تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأحد.

وجاء في التغريدة:”مبروك للمنتخب الفرنسي.. مشوارهم كان رائعا في هذا المونديال بلاعبين يملكون قلب كبير”.

وأضاف:”برافو للمنتخب الكرواتي الذي خسر بشرف.. المُلفت للإنتباه هو غياب القميص الأخضر لكن سنعود في مونديال قطر 2022 إنشاءالله”