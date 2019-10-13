قديورة يُوجه رسالة للفرنسيين!

قام الدولي الجزائري عدلان قديورة بخرجة طريفة، بعد إنطلاق رحلة المنتخب الوطني نحو مدينة ليل، إستعدادا لمواجهة كولومبيا، سهرة الثلاثاء.

وغرّد الدبابة من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” قائلا :”رانا زادمين”.

وأرفق صاحب القذفات الصاروخية هذه التغريدة، بصورة العلمين الجزائري والفرنسي.

وألمح متوسط الميدان المُخضرم بأن الجزائريين قادمون بقوة الى الشمال الفرنسي، في موعد تترقبه جاليتنا على أحر من الجمر.

يُذكر بأن المواجهة المُرتقبة بين الخضر وكولومبيا، ستلعب بشبابيك مُغلقة، بعد أن بيعت جميع التذاكر المطروحة بسرعة البرق.