قد تصبح جائحة جديدة.. اكتشاف سلالة جديدة من “أنفلونزا الخنازير” في الصين

اكتشف علماء صينيون في دراسة أجريت هذه الأيام سلالة جديدة من فيروس “أنفلونزا الخنازير” أكثر فتكا وتحوّلا من التي ظهرت سنة 2009 في المكسيك.

وأكدت الدراسة الحديثة بأن السلالة الجديدة للفيروس المكتشف سميت بـ “G4 EA H1N1″، وهي مزيج بين 3 فيروسات مختلفة وقد تصبح جائحة أخطر من وباء “كورونا”.

وأوضح العلماء الصينيون بأن السلالة اكتشفت في مسلخ بالصين، أين أصيب بعض عماله بالفيروس الذي يتكاثر في الخلايا التي تبطن مجاري التنفس البشرية.

وتم التأكد من أن السلالة الجديدة ليس لها لقاح وليس للبشر مناعة ضدها، بما أنها مزيج بين “أنفلونزا الطيور” من جهة الدول الأوروبية والآسيوية، و”أنفلونزا” أمريكا الشمالية التي تحتوي على جينات فيروس الطيور والبشر، بالإضافة إلى “أنفلونزا الخنازير”.

ونصح العلماء الصينيون بعدم التراخي في البحث عن لقاح وعلاج مستبق لهذه السلالة التي تحتوي على جينات متحوّلة وشديدة العدوى وقد تصبح جائحة جديدة.

موضحين بأن الحيوانات بمثابة خزّان للأمراض والفيروسات المعدية، حيث تظهر وتتبدل جينات الحيوان وبالتالي تظهر فيروسات جديدة مع مرور الوقت.