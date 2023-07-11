قد تنفجر.. أشياء تجنب تركها في سيارتك خلال ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع حرارة الجو وأشعة الشمس العمودية على السيارة، هي الشىء الوحيد الذى يهدد ملاك السيارات. ويحاولون البحث عن طريقة للتخلص منه خلال شهر الصيف.

وإذا كانت السيارة تتوقف لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس. فذلك قد يلحق بعض الأضرار بالمنتجات القابلة للاستخدام يوميًا داخل السيارة

ومن أبرزهذه الأشياء:

-الولاعات والعطور ومعطرات الجو والمواد المعقمة، قد تنفجر نتيجة الحرارة العالية وتتسبب بتلف لمركبتك.

– الأجهزة الالكترونية التي تؤثر عليها أشعة الشمس التى تؤثر على تلك الأجهزة. وتعرّضك لخطر انفجار بطّارية كاميرا أو هاتف والباور بانك.

– الأدوية وتتغيّر تركيبة هذه المستحضرات عند تعرّضها لدرجة حرارة عالية. ولا يجب استخدامها بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية.

– النظّارات في حين تعرضها إلى حرارة الشمس مطوّلاً يغيّر شكلها ويدمر العدسات بشكل.

– زجاجات البلاستيك لا يمكن استخدامها نهائيا بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس.

– أحمر الشفاه والكريمات تصبح عرضة للذوبان عند تعرّضها للشمس كما تتغيّر تركيبتها. ويجب عدم استخدامها في حالة تعرضها لدرجة حرارة عالية.