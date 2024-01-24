قد يؤدي إلى الشلل.. تحدي جديد يشعل TikTok والأطباء يحذرون

منذ عدة أشهر، انتشرت على TikTok مقاطع فيديو تروج لتحدي”Calf Tox”. والذي يتم بحقن مادة البوتوكس في الساق من أجل تحسينها وجعلها أكثر رشاقة وانحناء.

شعبية كبيرة لدرجة أن هاشتاج “calf tox” على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية حصد 2.5 مليون مشاهدة. ومن بين هذه الفيديوهات، يشرح العديد من المؤثرين سبب لجوئهم إلى هذه الممارسة التي تتكون من سلسلة من عدة حقن في الساق.

ومع ذلك، فإن هذه الممارسة لا تخلو من المخاطر. حيث أشار كريستيان مارينيتي، جراح التجميل، في اتصال مع قناة BFMTV. إلى أنه يرفض بشكل قاطع إجرائها.

وقال: ” كطبيب، أحذر من العواقب التي يمكن أن تترتب على الحقن في عضلات الساق. والتي يمكن أن تؤدي إلى الشلل”.

وكما توضح عيادة كليفورد السنغافورية، التي تقوم بهذه الحقن، على موقعها الإلكتروني. فإن العديد من الآثار الجانبية ممكنة في الواقع. في البداية، قد يحدث الألم وعدم الراحة، بالإضافة إلى التورم والكدمات التي قد تستمر لعدة أيام.

والأخطر من ذلك هو احتمال ضعف عضلات الساق مما قد يؤثر على قدرة الشخص على ممارسة الرياضة. كما يتم ملاحظة الحساسية والالتهابات، وهي نادرة.

إن تطبيق البوتوكس على عضلات الساق لجعلها أنحف سيؤدي إلى استرخاء العضلات مؤقتًا عن طريق سد النهايات العصبية.

وقد يؤثر ذلك على طريقة المشي أو الجري أو القفز اعتمادًا، كما يؤكد جراح التجميل الأمريكي أندرو بيريدو.

وفي حين أن المخاطر على المدى الطويل غير معروفة أيضًا. إلا أن الجراح يشير إلى أن الحقن يمكن أن يؤثر أيضًا على الجزء السفلي من الساقين والظهر.

بشكل عام، عند إجراء أي حقن للبوتوكس، يجب عليك طلب المعلومات من المتخصصين.

وفي الأشهر الأخيرة، تضاعفت أعداد حقن البوتوكس المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.