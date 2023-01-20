قد يكون الأكبر في التاريخ.. اكتشاف ضفدع عملاق يزن حوال 3 كغ

اكتشف ضفدع قصب عملاق يطلق عليه اسم “توادزيلا”. في حديقة كونواي الوطنية شمال كوينزلاند بأستراليا، يزن حوالي 2.7 كغ.

وفقًا لصحيفة The Guardian البريطانية اليومية، فإن هذا هو وزن الإنسان حديث الولادة. ويمكن للحيوان أن يدخل موسوعة غينيس. حيث يعتبر حتى الآن، أضخم ضفدع تم العثور عليه منذ عام 1991 ويزن 2.65 كجم.

وقالت الحارس كايلي جراي واصفة اكتشافها للبرمائيات الأسبوع الماضي “انحنيت وأمسكت الضفدع. لم أصدق حجمه ووزنه”.

وأوضحت أن “ضفدع قصب بهذا الحجم يأكل أي شيء يمكن وضعه في فمه. بما في ذلك الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة”.

وتم إدخال ضفادع القصب إلى كوينزلاند في عام 1935 للسيطرة على تكاثر بعض الخنافس. مع عواقب وخيمة على الحياة البرية المحلية.

وقالت الإدارة، التي وصفت بـ “الوحش” ​​، أنه يمكن أن ينتهي به المطاف في متحف كوينزلاند. نظرًا لحجمه. يعتقد الحراس أنها أنثى.

على الرغم من أن عمره غير معروف ، إلا أن “هذا كان موجودًا منذ فترة طويلة”. كما قال كايلي جراي، موضحًا أن متوسط ​​العمر المتوقع للبرمائيات يبلغ 15 عامًا في البرية.

يمكن أن تنتج أنثى الضفادع ما يصل إلى 30000 بيضة في موسم واحد. هذه الحيوانات شديدة السمية، مما تسبب في الانقراض المحلي لبعض مفترساتها.