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قراءة عاصمية للقرآن بلسان عضو اللجنة الوزارية للفتوى

بقلم قناة النهار
قراءة عاصمية للقرآن بلسان عضو اللجنة الوزارية للفتوى
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قراءة عاصمية للقرآن بلسان عضو اللجنة الوزارية للفتوى

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