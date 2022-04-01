قناة النهار قراءة عاصمية للقرآن بلسان عضو اللجنة الوزارية للفتوى بقلم قناة النهار نشر في 01 أفريل 2022 - 12:52 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 29 0 قراءة عاصمية للقرآن بلسان عضو اللجنة الوزارية للفتوى إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: هل الماكياج يُفطر؟! ..عضو اللجنة الوزارية للفتوى يردّ رابط دائم : https://nhar.tv/2mvQc اقرأ أيضا تلاميذ متوسطة شلالي الطاهر عين الكبير بولاية سطيف في زيارة لقناة النهار قناة النهار 26 مارس ذوي الهمم واندماجهم في المجتمع .. قريبا في رمضان قناة النهار 01 أفريل شاهد الكارثة..وهران تغرق مجددا في النفايات المنزلية مَن المسؤول!! قناة النهار 27 مارس الأنصار يرافقون موكب الخضر في شوارع دوالا متوجها إلى الفندق قناة النهار 24 مارس فاطمة بوقرطابة.. فنانة تشكيلية تحول جدران شوارع بلدية فوكة للوحات فنية قناة النهار 11 مارس حجز 18600 قرص مؤثر عقلي وأكثر من 1 كلغ من الـ.ـقنب الهندي قناة النهار 17 مارس شاهد فرحة المستفيدين بالسكنات..كنا عايشين في بيت وحدة واليوم الحمد الله قناة النهار 20 مارس ارشديني: مشاكل العمل جعلتني كثير القلق قناة النهار 31 مارس "فاسألوا: حكم حديث "إذا إنتصف شعبان فلا تصوموا قناة النهار 14 مارس إرتفاع أسعار اللحوم أيام قبل حلول الشهر الفضيل قناة النهار 30 مارس