قرابة الـ 25 ألف سائح زار ورقلة خلال الثلاثي الأول من 2018

سجلت ولاية ورقلة تدفق ما لا يقل عن 24.333 سائحا من بينهم 1.631 سائحا أجنبيا خلال الثلاثي الأول من 2018.

واستقطبت الوكالات السياحية من بين مجموع هؤلاء السياح ما يقارب 978 سائحا من بينهم 441 سائحا أجنبيا.

من جنسيات يابانية وبرتغالية وإيطالية وغيرها، فيما عرف النشاط الفندقي في نفس الفترة استقبال 23.355 سائحا من بينهم 1.190 أجنبيا.

ويرتقب أن يزداد توافد السياح إلى هذه المنطقة بالنظر لما تزخر به من مؤهلات سياحية متنوعة التي تمنحها طابعا خاصا.

بحيث تتنوع بين سياحة دينية و سياحة صحراوية وثقافية.

وكذا سياحة الأعمال والمؤتمرات والتي تضمنها المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لولاية ورقلة المصادق عليه في 2013.

وسجل تحسنا كبيرا خلال 2017 بخصوص السياحة الداخلية والخارجية مقارنة مع سنة2016 سيما خلال موسم السياحة الصحراوية ونشاطات الوكالات السياحية.

حيث كان عدد السياح الوطنيين و الأجانب الذين وفدوا إلى المنطقة يقدر حينها ب 77.539 سائحا من بينهم 2.684 أجنبيا.