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قرابة الـ 30 فنان في مهرجان الأغنية الوهرانية

فن وثقافة
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قرابة الـ 30 فنان في مهرجان الأغنية الوهرانية
بقلم مصطفى.ق

أكد زهاء ثلاثين فنانا مشاركتهم في الطبعة ال 11 لمهرجان الأغنية الوهرانية المنتظر إقامتها من 5 الى 11 أوت الجاري بوهران.

ويعد كل من سعاد بوعلي وبارودي بخدة ومعطي الحاج وجهيدة يوسف وخالدي عبد  القادر.

من بين النجوم البارزين في الأغنية الوهرانية المتوقع مشاركتهم في هذه  التظاهرة.

وستقام مراسم افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة.

وستشهد تكريم خاص لعميد الطابع الغنائي الوهراني الفنان الراحل أحمد  وهبي.

كما ستتميز هذه الطبعة الجديدة أيضا بمشاركة أوسع للفرق الفنية التي تنشط في  مجال الأغنية البدوية والشعر الشعبي الملحون.


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