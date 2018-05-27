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قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الإمتحانات

الوطني
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قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الإمتحانات
بقلم م. فيصل

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحانات الخاصة بشهادة البيام من 28 إلى 30 ماي.

وأضحت ذات المديرية أنها سخرت كل التدابير الأمنية والاحترازية لتوفير الأمن والسكينة بمراكز الامتحانات الخاصة بهذه الشهادة ل600 ألف مرشح

قصد توفير الأجواء المناسبة للممتحنين من خلال  تجنيد 12954 شرطي للتأمين المباشر لشهادة التعليم المتوسط على المستوى  الوطني”.

وقد تم توزيع 3946 شرطي على مستوى مراكز ولايات الوسط، و4938 على مستوى مراكز ولايات الشرق و2620 على مستوى مراكز ولايات الغرب.

في حين تم تشخير 1450  شرطي على مستوى مراكز ولايات الجنوب.

حيث ستأمن جميع المراكز المتواجدة في إقليم  اختصاصها ممثلة في 1678 مركز امتحان.

و17 مركز للتجميع والإغفال و59 مركز  للتصحيح إلى غاية إعلان النتائج.

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