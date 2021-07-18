قرابة 170 ألف هكتار مقترحة على المستثمرين الفلاحيين في الجنوب

تم وضع قرابة 170 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية تحت تصرف المستثمرين في مجال الفلاحة، عبر ديوان تنمية الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية.

وحسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 54، فقد تم تحديد 24 قطعة متواجدة بكل من ولايات ورقلة وإليزي بمساحة تبلغ 51 ألف هكتار. بالإضافة إلى 20 قطعة “عقار” متواجدة بولاية أدرار بمساحة 47.600 هكتار. و43 قطعة بمساحة 71 ألف هكتار متواجدة بولاية غرداية.

وأضاف المصدر، أنه تم تحويل هذه المحفظة العقارية إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. من أجل ضمان تسييرها وترقيتها عن طريق الاستصلاح في إطار الامتياز. وتحدد المحفظة العقارية الممنوحة للديوان وموقعها على أساس الدراسات الأولية. بالتشاور مع القطاعات المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الأراضي ذات القدرة المراد استصلاحها. وتوفر المورد المائي إلى جانب استبعاد مناطق التداخل مع المستعملين الآخرين،