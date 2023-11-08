قرابة 2000 مؤسسة حصلت على علامة “لابل” لأحسن مؤسسة ناشئة

أعلن وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن عدد المؤسسات الناشئة التي تحصلت على علامة “لابل” لأحسن مؤسسة ناشئة، بلغ قرابة الـ 2000 شركة.

و أوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لحضوره رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري. بالمدرسة العليا للتجارة بالقليعة، أشغال منتدى إقتصادي، أن قرابة ال2000 مؤسسة حصلت على علامة “لابل”. لأحسن مؤسسة ناجحة، مبرزا أن مصالحه “تتلقى المئات من المشاريع أسبوعيا”.

ووصف الوزير عدد المؤسسات الحاصلة على علامة “لابل” بـ “المشجع”، مضيفا أن ذلك “يدل على أن النظام. الذي وضعته السلطات العمومية يحفز و يشجع الطلبة الجامعيين على ولوج عالم المقاولاتية بذهنية الابتكار و الإبداع”.

مضيفا أن عدد المؤسسات الناشئة هي “ثمرة و لبنة من لبنات العمل المشترك مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. في إطار إستراتيجية الحكومة الرامية إلى فتح المجال. و تشجيع ظهور مقاولين ذوي مهارات و كفاءات علمية عالية و بالتالي تحقيق الهدف المنشود المتمثلة في تحويل رؤوس الأموال. نحو المؤسسات الناشئة على اعتبار أنها مستقبل واعد للاقتصاد الوطني”.

و قال الوزير أن الجزائر احتلت في أحد التصنيفات العالمية التي أعلن عنها مؤخرا. “مرتبة مهمة جدا” من حيث المؤسسات الناشئة.

يشار أنه شارك في المنتدى الاقتصادي الذي نظمته المدرسة العليا للتجارة بالقليعة بالتعاون مع نادي المقاولين و الصناعيين. طلبة من حاملي المشاريع الابتكارية و مؤسسات الناشئة الى جانب مؤسسات اقتصادية كبيرة. و صغيرة و متوسطة و كبرى المدارس الوطنية التقنية و كذا المتخصصة في إدارة الأعمال و المال و التجارة و التسيير.