قرابة 3 آلاف طالب سجلوا في “CCF” في يومين

بلغ عدد الطلبة المسجلين في المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر منذ انطلاق التسجيلات إجمالا 2792 طالب جزائري.

وحسب المكلف بالاتصال والعلاقات العامة للمعهد، مقران الهاشمي، سجل المعهد في أول يوم الإثنين المنصرم 1308 طالب.

ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تبدأ أسماؤهم من الحرف “a ” إلى “e”، فيما بلغ عدد المسجلين في ثاني يوم الثلاثاء الموالي 903 طالب.

ويتعلق الأمر بالطلبة المعنيين” f.j.h.i.g.k”، وبلغ عدد المسجلين من صبيحة اليوم الأربعاء إلى غاية الزوال 581 طالب ويخص هذا العدد الطلبة المعنيين بالحرف “l m n e p q”.

وكشف المتحدث في تصريح لـ”النهار أونلاين”، فإنّ المعهد الفرنسي سيعتمد على إجراءات تنظيمية جديدة بدءاً من السبت المقبل.

أين سيتم تخصيص يوم واحد لاستقبال الطلبة الذين تبتدأ ألقابهم بالحرف” a “والطلبة بالحرف” b “يمكنهم التسجيل في اليوم الموالي.

مضيفا أن هذه الطريقة تم اعتمادها كمقياس ومعيار لضمان تنظيم أكبر لعملية التسجيلات التي ستستمر على مدار السنة.