قرابة 40 ألف جزائري يؤدون مناسك العمرة في الأسبوع الثاني من رمضان

أصدرت المصالح القنصلية السعودية بالجزائر أكثر من 38 ألف و600 تأشيرة عمرة خلال الأسبوع الثاني من رمضان لفائدة الجزائريين.

وكشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية عن بلوغ عدد التأشيرات التي تم إصدارها لفائدة المعتمرين الجزائريين منذ بداية الموسم

325 ألف و744 تأشيرة، في وقت كانت قبل أسبوع فقط في حدود 287 ألف تأشيرة، حيث عرف إقبال الجزائريين

على العمرة في رمضان ارتفاعا كبيرا، أين تقدمت الجزائر في ترتيب الدول الأكثر إقبالا على العمرة واستصدارا للتأشيرة بدرجتين

فأصبحت في المرتبة الخامسة عالميا في الترتيب العام من حيث أكبر عدد المعتمرين عبر كامل البلدان الإسلامية والعربية.

من جهة أخرى أحصت السلطات السعودية إصدار أكثر من 7 ملايين و222 ألف تأشيرة عمرة إلى غاية نهار أمس 11رمضان.

وقد زار منهم فعليا الكعبة 6 ملايين و639 ألف و295 وأدوا المناسك، في انتظار البقية.