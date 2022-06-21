قرابة 40 ألف طلب فيزا شنغن للجزائريين مرفوضة بهذا الدول في 2021

كشف موقع شنغن فيزا نيوز المتخصص عن رفض قرابة 40 ألف تأشيرة شنغن للجزائريين سنة 2021. حيث نجد نسبة 80 بالمائة من هذه الطلبات مرفوضة للرعايا الجزائريين للدخول إلى التراب الفرنسي.

واضاف ذات الموقع ان 31955 طلب في سنة 2021 تم رفضها من السفارة الفرنسية والقنصليات التابعة لها بالإضافة إلى مراكز معالجة التأشيرات في الجزائر. والعدد يمثل ما نسبته 80.5 بالمائة من العدد الإجمالي لطلب تأشيرة شنغن التي رفضتها دول أوروبية.

ووفقا لذات الموقع فقد تقدم 140212 جزائريًا للحصول على تأشيرة شنغن العام الماضي. اين تلقى 83.941 منهم فقط قبلت طلباتهم. في حين 32 في المائة المتبقية قد رُفضت.

وأرجع Besart Bajrami مؤسس هذا الموقع سبب رفض فرنسا طلبات تأشيرة شنغن للجزائريين بأنه قرار حكومي بمنح تأشيرات أقل من ذي قبل لمواطني هذا البلد. قائلاً: “في سبتمبر 2021، قررت فرنسا منح تأشيرات أقل من ذي قبل لمواطني الجزائر”.

وتابع Bajrami أن السب الثاني راجع إلى رفض الجزائر استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا بعد رفض منحهم حق اللجوء”.

وتعتبر سنة 2021 ليس العام الوحيد الذي تم فيه إدراج الجزائر في قائمة البلدان ذات أعلى معدلات التأشيرات المرفوضة. حيث بلغ معدل الرفض في الجزائر في عام 2020 38 في المائة.