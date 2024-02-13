قرابة 8 آلاف عملية صيانة لمصاعد “عدل”.. وهذه أبرز أسباب الأعطاب

كشف رئيس الدائرة التقنية وصيانة الحظيرة السكنية بفرع عدل للتسيير العقاري، كفيل ادير، أن خلال 2023 تم القيام بعمليات صيانة كبرى للمصاعد مست 765 جهاز. وهذا من قبل مؤسسات متعاقدة مختصة في هذا المجال.

كما أضاف كفيل إيدير في تصريح لـ”النهار أون لاين”، أن الأعوان التابعين لـ”جاست إيمو” قاموا خلال نفس السنة بـ7069 تدخل. حيث تمثل في أشغال الصيانة الصغرى من خلال تركيب وتغيير بعض قطع الغيار وكذلك أشغال الصيانة الدورية للمصاعد.

وعن أسباب أعطاب المصاعد المتكررة، فقال إن معظمها تقنية وأخرى ناتجة عن سوء استغلال المصاعد. مثل –يضيف المتحدث- عدم استقرار التيار الكهربائي من خلال ارتفاع وانخفاض الضغط مما يؤدي إلى تعطل قطع مهمة في المصعد. وكذا تسربات المياه من طرف المستأجرين، والاستغلال السيئ للمصعد. وإنزال بقايا البناء من طرف بعض المستأجرين. واستعمالها من بعض الأطفال كوسائل للعب. إضافة إلى السرقات المتكررة لقطع غيار من طرف أشخاص مجهولين .

كما دعت مؤسسة “جاست ايمو”، في نفس الإطار، جميع المواطنين للحفاظ على المصاعد لأنه المستأجر، وهو المستفيد الأول والمباشر من هذه الخدمة. مشيرا إلى أن تكرر هذه الأعطاب، يكلف المؤسسة مبالغ كبيرة. مردفا بالقول “أن حظيرة المصاعد التابعة لوكالة عدل تشمل علامات مختلفة، وقطع غيارها نادرة ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها”.

وبخصوص، عمال الصيانة، أكد كفيل إيدير، أن المؤسسة تقوم في إطار عقود الشراكة مع المؤسسات الخاصة بتركيب وصيانة المصاعد، بتكوين تقنيي المؤسسة. حيث استفاد 96 تقني متخصص في مجال صيانة وإصلاح من هذه الدورة التكوينية. وهذا من طرف مختصين جزائريين وأجانب في التركيب.