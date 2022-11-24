قراد: تحقيق 7 مليار دولار من صادرات الجزائر خارج المحروقات هذه السنة

كشف سليم قراد مدير متابعة وترقية المبادرات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات. عن تحقيق صادرات الجزائر خارج المحروقات هذه السنة حوالي 7 مليار دولار.

وقال سليم قراد خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات إشتغلت منذ سنة 2020 على برنامج يهدف إلى ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات. حيث عرفت السنة الموالية 2021 قفزة كبيرة بتحقيق مبلغ 5 مليار دولار.

وعن مشاركة الجزائر في أشغال اجتماع القمة الإستثنائية لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بنيامي قال قراد، إن من بين النقاط التي يتضمنها جدول أعمالها تسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. والتنويع الاقتصادي والصناعي في إطار مقاربة متكاملة. ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063. مؤكدا في السياق ذاته أن السلطات العليا في البلاد كانت لهم رؤية رشيدة من خلال التسريع في أشغال الإنضمام إلى منطقة التجارة الحرة.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن هناك فرص كبيرة جدا للدخول إلى هذه الأسواق وتطوير المبادلات التجارية. حيث تعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر منطقة في العالم. إذ تضم أكثر من 54 دولة ولنا علاقات طيبة مع تلك الدول نستطيع استغلالها لأخذ حصصنا من تلك الأسواق.

كما أكد ذات المتحدث، عن جملة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة الوصية للمصدرين، على غرار الصندوق الخاص لترقية الصادرات. الذي أصبح اليوم بند من بنود ميزانية التسيير لوزارة التجارة. حيث ضخت فيه الدولة أموالا لدعم المصدرين من خلال تخفيض تكاليف عملية التصدير لتغطي 50 بالمئة من مصاريف الشحن والنقل والمشاركة في المعارض.

وابرز المتحدث الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في السنتين الأخيرتين. بفتحها للأبواب الإفريقية لنكون حاضرين بقوة في السنوات القادمة.