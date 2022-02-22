قرارات بوتين بشأن أوكرانيا تربك قادة العالم

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الإثنين، بالتوقيع على مرسومين. ينصان على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

هذا وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في “الكريملين” بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

وأحدثت قرارات بوتين ردود أفعال عالمية، أجمعت كلها على مؤشرات الحرب. في ظل تدخل القيصر الروسي في أمور أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: روسيا انتهكت سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى إن روسيا تنتهك سيادة ووحدة أراضى أوكرانيا من خلال قراراتها بالاعتراف بإقليمى “دونيتسك” و”لوجانسك”. حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوركرنفورم) الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في خطابه عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، اليوم الثلاثاء. أن “أوكرانيا تصف بشكل لا لبس فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها روسيا بأنها انتهاك لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها. وتقع المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه القرارات على عاتق القيادة السياسية لروسيا”.

وأوضح أن الاعتراف باستقلال المناطق المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك قد يعني انسحاب روسيا أحادي الجانب من اتفاقيات مينسك. وتجاهل القرارات في إطار صيغة نورماندي الأربعة.

وتابع قائلا “هذه الخطوة تقوض الجهود السلمية وتدمر أشكال التفاوض الحالية، وبقرارات اليوم والغد المحتملة. تقوم روسيا بإضفاء الشرعية على قواتها المتمركزة بالفعل في مناطق دونباس المحتلة منذ عام 2014”.

بايدن: اعتراف روسيا بـ”دونيتسك” و”لوجانسك” يشكل تهديدا للأمن القومي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اعتراف روسيا بإقليمى “دونيتسك” و”لوجانسك” كجمهوريتين مستقلتين. يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن، حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء. إن “الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية”.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأمريكية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك. الواقعتين شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما أمس.

ويحظر الأمر التنفيذي، بحسب البيان، الاستثمارات الجديدة واستيراد أي سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين. إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأفاد البيت الأبيض أن تصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتناقض مع التزامات موسكو بموجب اتفاقيات مينسك. ويدحض التزام روسيا المزعوم بالدبلوماسية بل ويقوض سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام سلطاتها لاستهداف أولئك الداعمين للجهود الرامية. إلى تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

فرنسا: روسيا اختارت المواجهة ونجهز حزمة عقوبات ضدها

قال نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، إن روسيا اختارت التشكيك والمواجهة رغم الجهود الدبلوماسية خلال الأيام الماضية.

وأدان مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول تطورات شرق أوكرانيا. اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا واعتبارها مناطق مستقلة.

وكشف عن أن بلاده تعد عقوبات ضد من اتخذوا هذا القرار غير القانوني. داعيا روسيا إلى الامتناع عن أي خطوات تخل بالاستقرار.

بريطانيا: اجتماع عاجل لإقرار حزمة عقوبات ضد روسيا

يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ كوبرا في المملكة المتحدة اليوم. للتوقيع على حزمة من العقوبات ضد روسيا بعد اعترافها بالدولتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة الجارديان، تشير الدلائل الاولية إلى أن الحزمة ستستهدف “المتواطئين في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا”. بعد أن صدرت أوامر للقوات الروسية بدخول المناطق الانفصالية في لوجانسك ودونيتسك لأول مرة بين عشية وضحاها.

وأجرى جونسون مكالمة مسائية مع نظيره الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي. وأعطاه إشارة إلى كيف ستساعد المملكة المتحدة كييف، دون اللجوء إلى التدخل العسكري المباشر.

ووفقا للتقرير، تجري المملكة المتحدة مناقشات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حول إطلاق حزم عقوبات منسقة في محاولة أخيرة لردع روسيا عن الغزو.

في نفس السياق، اكدت الخارجية البريطانية إلى أن حزمة العقوبات التي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء ستكون خطوة أولى. مع اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا غزت روسيا أوكرانيا.

إيطاليا: اعتراف روسيا بالجمهوريتين عقبة أمام الدبلوماسية

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. إن قرار السلطات الروسية بالاعتراف بما جمهوريتي لوجانسك ودونتسك. يجب إدانته باعتباره مخالفًا لاتفاقيات مينسك ويشكل عقبة خطيرة أمام البحث عن حل دبلوماسي.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات من بروكسل مساء أمس على هامش مشاوراته بمجلس الشؤون الخارجية. أن إيطاليا تواصل دعم وحدة أوكرانيا وسيادتها الكاملة داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

وحسبما نقلت وكالة “آكى” الإيطالية، فإن إيطاليا تناشد جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات بالصيغ المناسبة. إيمانا منها بأن المبادرات الأحادية الجانب تمنع تحقيق ظروف الاستقرار والأمن في المنطقة.

واختتم بالقول “بعد قرارات بوتين، من الصواب مناقشة العقوبات التي ينبغي تطبيقها على روسيا. لا تردد، يجب أن يتصرف الشركاء الأوروبيون والأطلسيون بطريقة موحدة”.

الصين: قلقون حيال تطورات الأوضاع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يى ثبات موقف بلاده تجاه قضية أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في أوكرانيا. مؤكدا أهمية احترام المخاوف الأمنية المشروعة لأي دولة والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما حث الجانبان تطورات الأوضاع في كوريا الشمالية، حسبما نشرت الخارجية الأمريكية في بيان. حيث شدد بلينكن على ضرورة الحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

أستراليا تدين اعتراف روسيا باستقلال “دونيتسك” ولوجانسك”

أدانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين اليوم الثلاثاء، اعتراف روسيا بإقليمى “دونيتسك” ولوجانسك” شرقي أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت باين -حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية- إن الحكومة الأسترالية تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى في جميع أنحاء العالم لضمان وجود تكاليف باهظة لروسيا.

كما أضافت أن استراليا مستعدة للإعلان عن عقوبات شديدة تستهدف الكيانات والأفراد الروس الرئيسيين المسئولين عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

اليابان تدين بشدة اعتراف روسيا باستقلال بـ”دونيتسك” و”لوجانسك”

رئيس وزراء اليابان يدين بشدة اعتراف روسيا باستقلال “دونيتسك” و”لوجانسك”

أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء، بشدة اعتراف روسيا بـ”دونيتسك” و”لوجانسك” كجمهوريتين مستقلتين.

كما قال كيشيدا إن تصرف روسيا ينتهك سيادة أوكرانيا ووحدتها، وينتهك القانون الدولي ولا يمكن السماح به.

وأضاف أن اليابان ستراقب التطورات عن كثب وبقلق بالغ. وستعمل مع دول مجموعة السبع الأخرى والمجتمع الدولي لتنسيق الردود بما في ذلك العقوبات.

كما أضاف أنه في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، فإن اليابان سترد أيضا مع العمل مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي.