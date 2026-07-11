قرارات حاسمة من المكتب الفيدرالي.. لجنة لتقييم بيتكوفيتش وموعد رسمي لانطلاق الموسم

عقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعه بالمركز الوطني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، برئاسة رئيس “الفاف” وليد صادي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بكرة القدم الجزائرية.

وشهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات مهمة، أبرزها تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي 2026.2027 يوم 20 أوت المقبل، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، ودراسة أداء الناخب الوطني السابق فلاديمير بيتكوفيتش خلال البطولة.

كما ناقش أعضاء المكتب الفيدرالي جملة من الملفات التنظيمية والإدارية، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.