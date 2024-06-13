قرارات ردعية في حال التقاعس..أوامر بتوفير الماء في أحياء عدل

أسدى وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، تعليمات صارمة تقضي بأخذ بعين الإعتبار نظافة الأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل. وكذا الإستماع ورفع إنشغالات قاطني الأحياء مع وضع برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى وموسم الإصطياف.

وحذر بلعريبي، المسؤولين الجهويين لفرع عدل للتسيير العقاري على أن أي تقاعس أو نقص في الخدمة سيكون هناك قرارات ردعية. كما أمرهم بوضع مخطط لإنتقاء آليات ذات الأولوية في تحسين الخدمات وبرنامج خاص بالسداسي الثاني من السنة الجارية.

وجاءت تعليمات الوزير، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة ضم الإطارات المركزية للوزارة وكذا إطارات من وكالة عدل. بالإضافة إلى المدراء الجهويين “لفرع عدل للتسيير العقاري”.