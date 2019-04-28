قرارات صارمة من المجلس الأعلى للإعلام بشأن برنامج رامز جلال

كشف جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سوف يتم إتخاذ كافة القرارات الحاسمة ضد المتجاوزين والمخالفين، خاصة في برامج المقالب، وعلى رأسهم برنامج رامز جلال.

موضحا أن هذه القرارات ستمتد لتعم كل الأعمال والبرامج الدرامية، التي من المتعين أن يتم عرضها خلال شهر رمضان، حسب موقع مجلة وشوشة.

كما صرح جمال شوقي عن تشكيل لجنة خاصة ستتولى إعداد ورفع التقارير الخاصة برصد ومتابعة الشبكة الرمضانية بشكل دائم ودوري.

في حين شدد رئيس اللجنة على ضرورة إلتزام كافة الأعمال الدرامية بالمعايير الموضوعة في هذا الصدد، من قبل لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام.

الى جانب العمل على حذف وإخفاء المشاهد التي تتضمن عنف غير مبرر فى الأعمال الدرامية، للتخلص من بعض السلبيات التى قد تم مشاهدتها خلال السنوات السابقة.

مضيفا أنه سوف يتم العمل على طبق اللائحة الخاصة بالجزاءات على جميع المتجاوزين، والمخالفين، متمنيًا أن تكون جميع الأعمال الدرامية والبرامج غير مخالفة.