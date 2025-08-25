قرارات لجنة الانضباط عقب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، جملة من القرارات التأديبية عقب أحداث الجولة الأولى من البطولة.

وشملت هذه القرارات عدة أندية، لاعبين، وإداريين، على خلفية تجاوزات تنظيمية وسلوكية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وفيما يلي أهم ما تضمنه بيان اللجنة:

شبيبة الساورة

سُجل على جماهير شبيبة الساورة قيامها بإشعال الألعاب النارية داخل مدرجات الملعب، ما يُعد مخالفة للقوانين التنظيمية المعمول بها.

العقوبة: غرامة مالية قدرها 30.000 دج.

أولمبيك أقبو

شهد النادي تداعيات تنظيمية بعد تسجيل تجاوزات إدارية، حيث قررت اللجنة ما يلي: تاقة كريم (المدير العام): توقيف مؤقت إلى غاية الاستماع لأقواله خلال الجلسة المقررة يوم الأربعاء 27 أوت على الساعة 13:00.

جنان فارس بن بلقاسم (مسير): توقيف مؤقت إلى نفس الجلسة. القرار الإداري: إبقاء الملف مفتوحًا إلى غاية الانتهاء من التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

ترجي مستغانم

اللاعب بن العمري جمال تعرض للطرد بعد جمعه إنذارين، أحدهما بسبب سلوك غير رياضي، والآخر نتيجة احتجاجه على قرارات الحكم.

العقوبة: توقيف مباراة واحدة (01) نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100.000 دج.

النادي الرياضي القسنطيني

اللاعب ديب إبراهيم تلقى إنذارًا بسبب احتجاجه على قرار الحكم.

العقوبة: غرامة مالية قدرها 100.000 دج، مع احتساب الإنذار ضمن القائمة الرسمية. مخيلف بهاء الدين (مدلك الفريق): تم توقيفه مؤقتًا في انتظار جلسة الاستماع يوم الأربعاء 27 أوت على الساعة 13:30.

اتحاد خنشلة

على غرار شبيبة الساورة، تورطت جماهير اتحاد خنشلة في إشعال الألعاب النارية داخل الملعب.

العقوبة: غرامة مالية قدرها 30.000 دج.

كما وجهت الرابطة في بيانها، ملاحظات عامة، أكدت من خلالها أن لجنة الانضباط من خلال هذه القرارات تؤكد التزامها الصارم بتطبيق اللوائح، وضمان سير البطولة في ظروف رياضية وأمنية منضبطة.