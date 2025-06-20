قرارات لجنة الانضباط.. عقوبات بالجملة عقب الجولة 29 من الرابطة المحترفة

كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس، عن جملة من العقوبات التي مست عدة أندية ولاعبين.

وذلك عقب الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة.

وجاءت هذه القرارات لتسلّط الضوء على تكرار بعض المخالفات التي أثارت قلق الهيئات التنظيمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالألعاب النارية، الاعتداءات داخل أرضية الميدان، وعدم احترام الإجراءات التنظيمية.

شبيبة الساورة:

شبيبة الساورة أبرز الأندية التي طالتها العقوبات، حيث وجهت لها عدة إنذارات وغرامات بسبب: