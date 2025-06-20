قرارات لجنة الانضباط.. عقوبات بالجملة عقب الجولة 29 من الرابطة المحترفة
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، خلال اجتماعها المنعقد أمس الخميس، عن جملة من العقوبات التي مست عدة أندية ولاعبين.
وذلك عقب الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة.
وجاءت هذه القرارات لتسلّط الضوء على تكرار بعض المخالفات التي أثارت قلق الهيئات التنظيمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالألعاب النارية، الاعتداءات داخل أرضية الميدان، وعدم احترام الإجراءات التنظيمية.
- شبيبة الساورة:
شبيبة الساورة أبرز الأندية التي طالتها العقوبات، حيث وجهت لها عدة إنذارات وغرامات بسبب:
- طرد اللاعب إلياس حدوش إثر اعتداء على خصم، ما كلفه توقيفًا بثلاث مباريات (واحدة مع وقف التنفيذ) وغرامة بـ30.000 دج.
- سلوك غير رياضي جماعي ترتب عنه غرامة بـ40.000 دج.
- إشعال الألعاب النارية ورميها فوق أرضية الميدان للمرة الرابعة هذا الموسم، وهي مخالفة استوجبت إنذارًا وغرامة ثقيلة بـ800.000 دج. تنظيم سيئ للمباراة أدى إلى تغريم النادي بـ50.000 دج.
- اتحاد العاصمة:
- طرد اللاعب نبيل لعمارة بسبب لعب خشن، نتج عنه توقيف لمباراتين، واحدة منها مع وقف التنفيذ.
- إشعال الألعاب النارية بالمدرجات (غرامة بـ30.000 دج).
- تأخر الفريق في الالتحاق بأرضية الميدان في بداية الشوط الثاني، ما استدعى غرامة بـ50.000 دج.
- أتلتيك بارادو: توقيف بن دومة عبد الله لـ3 مباريات (واحدة موقوفة التنفيذ) وغرامة بـ30.000 دج بعد طرده بسبب اعتداء على منافس.
- مولودية وهران: المدرب عبد القادر عمراني غرم بـ200.000 دج بعد امتناعه عن عقد ندوة صحفية (تكرار).
- وفاق سطيف: المدرب نبيل الكوكي وجّه له آخر إنذار، مع غرامة بـ100.000 دج بسبب نفس السلوك.
- مولودية البيض: إنذار وغرامة بـ400.000 دج بعد ارتكاب المخالفة الثانية المتعلقة بالألعاب النارية.
- ترجي مستغانم: إنذار وغرامة بـ800.000 دج عقب المخالفة الرابعة إشعال الألعاب النارية ورمي فوق أرضية الملعب دون إحداث أضرار جسمانية.
- أولمبي الشلف: غرامة بـ600.000 دج بعد تسجيل ثالث مخالفة للألعاب النارية.
- أولمبي أقبو: غرامة بـ300.000 دج بسبب تكرار غياب المدرب الرئيسي عن دكة البدلاء.
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