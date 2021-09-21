 قرارات مصيرية داخل بيت الوفاق السطايفي

خرجت إدارة الوفاق السطايفي، بجملة من القرارات، عقب جلسة العمل التي تم عقدها بمقر النادي، أهمها تحويل مناجير الفريق هشام بوجير إلى مدير رياضي للفريق.

بالإضافة إلى تنصيب الأطقم الفنية للفئات الشبانية، وتعيين سمير مراطلة، وجمال كاملي، لقيادة فئة الأقل من 19 سنة. وبالنسبة للفريق الرديف، فقد وقع الإختيار على بن دريس رضا ومصطفى مهداوي لقيادة العارضة الفنية. التي شملت كل من مشحوق سفيان كمدرب لحراس المرمى فيما أسندت مهمة التحضير البدني لشباح خير الدين.

أما فئة أقل من 17 سنة فقد اسندت مهمة قيادتها لكل من جمال دربال و نظال بوجادي . يذكر أنه تم تعيين المدرب نصر الدين صادي لقيادة فئة أقل من 15 سنة.

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