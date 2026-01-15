 قرارات هامة بخصوص استيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى المبارك

عقد وزير الفلاحة، ياسين وليد، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة باستيراد مليون رأس غنم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستفادة من تجربة استيراد الأضاحي عام 2025 لتحسين الأداء وتجاوز النقائص السابقة.

وخلُص الاجتماع بقرارات منها توسيع قائمة الدول المورّدة وإبرام اتفاقيات صحية جديدة معها، بالإضافة إلى استئجار بواخر متخصصة في نقل المواشي.

كما تقرر إرسال فرق تقنية فورًا إلى الدول الموردة للتحقق من الضمانات الصحية المقدمة، ومضاعفة عدد نقاط الحجر الصحي مقارنة بالعام الماضي.

وسيتم إشراك القطاع الخاص في عمليات نقل الأضاحي من الموانئ إلى مختلف الولايات، مع استحداث آليات جديدة لتنظيم عملية البيع.

وأخيرًا، تم تشكيل لجنة وطنية تضم الأمناء العامين للقطاعات المعنية للإشراف الكامل على تنفيذ هذه العملية.