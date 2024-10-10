قرارات هامة بخصوص التفاح والبطاطا 

خلُص الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارة التجارة والفلاحة والمخصص لدراسة ضبط سوق مادة التفاح وتفريغ مخزون البطاطا، إلى اتخاذ قرارات هامة.

وتم خلال الاجتماع عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني التي شهدت ارتفاعا ملحوظا. ووفرة من حيث الإنتاج كمّا ونوعاً هذا الموسم. وفي المقابل تشهد أسعار هذه الفاكهة الموسمية ارتفاعا محسوسا على مستوى الأسواق.

وتقرر فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين والمنتجين لمادة التفاح. على مستوى كل أسواق الجملة التابعة لشركة “ماغرو” بداية من يوم السبت المقبل.

وضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك. بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى.

تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية (SARPA و Frigomedit) بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين. لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة.

الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد وفضاءات تخزين التفاح وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها. من أجل محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا.

وأشرف على الاجتماع كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني. ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة.

بالإضافة إلى إطارات مركزية بقطاعي التجارة والفلاحة. الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ممثلي الدرك الوطني، رؤساء المدراء العامون للمجمعات والمؤسسات الاقتصادية المعنية بتطوير وضبط المنتجات الفلاحية. ورؤساء الغرف الفلاحية لولايات المدية وباتنة وخنشلة، ومجموعة من المنتجين. إضافة إلى ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية.